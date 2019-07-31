Правительство РФ одобрило законопроект о допуске ломбардов на финрынок

Правительство России утвердило законопроект, который допускает ломбарды на финансовый рынок, предусматривая формирование госреестра, за включение в который нужно будет уплатить 1,5 тыс. рублей госпошлины.

Помимо этого, к другим некредитным финорганизациям будут установлены дополнительные требования. Так, кредитные потребительские кооперативы обязаны раскрывать больше информации о себе: о территориальном, профессиональном, социальном принципах объединения пайщиков. А если в объединении состоят более 3 тыс. человек, информация о кооперативе должна быть указана в интернете.

Банк России будет вести реестр для ломбардов, одновременно упростят процедуру оформления залога при выдаче займов.

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы теперь не должны включать в состав людей с непогашенной или неснятой судимостью. Также у подобных кооперативов предусмотрена лицензия на взаимное страхование.

Ранее сообщалось, что ранее в России запретили микрозаймы под залог жилья.