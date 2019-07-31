Около 70% россиян готовы выбрать карьеру в ущерб семье

Почти 68% россиян готовы уделять меньше времени своей семье в пользу карьерного роста и повышения зарплаты.

При этом около четверти участников опроса уверены, что карьера и семья несовместимы. Таковы результаты опроса, проведенного порталом по поиску работы и персонала в России «Зарплата.ру». Согласно исследованию, 6% населения страны готовы забыть о родных и без перспектив карьерного роста, для них важнее рабочий опыт. Четверть опрошенных заявила, что у них в приоритете семья.

Согласно результатам опроса, 31% россиян считают себя карьеристами. Опрос проводили по всей стране с 16 по 29 июля среди 9060 граждан старше 18 лет.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интервью с социологом Екатериной Павленко, которая рассказала о некоторых результатах исследования «Траектории в образовании и профессии».