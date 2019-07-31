Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Названы самые популярные похищаемые товары в магазинах России. Это сыры, колбасы, конфеты, лаки для ногтей и помады, выяснил разработчик системы защиты от магазинных краж BIT.

По данным создателей этой системы, в парфюмерных магазинах чаще совершают кражи женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%). Популярностью у магазинных воров пользуются сыры и колбасы, конфеты и кондитерские изделия, пиво и морепродукты.

В косметических магазинах внимание шоплифтеров (магазинных воров) привлекают туши и лаки для ногтей, масла для тела и волос, губные помады и тени для век, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что российский сервис по поиску и выбору товаров в интернете нашел продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов.