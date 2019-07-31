Сибирские шаманы соберутся на Байкале для борьбы с лесными пожарами

Около 40 шаманов из трех регионов намерены собраться на байкальском острове Ольхон для совместной борьбы с лесными пожарами в Сибири. Они проведут обряды вызова дождя.

«На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса», — передает ТАСС председателя правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баира Цырендоржиева.

Сегодня утром проводилось тушение лесных пожаров на площади около 100 тысяч га. При этом в огне находятся более 3 млн га леса.

Напомним, что дым от сибирских лесных пожаров уже дошел до Башкирии и Татарстана, а также Казахстана и, возможно, Аляски.