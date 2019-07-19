В Башкирии назвали отрасли с наибольшим ростом объемов производства

По итогам полугодия рост промышленного производства в Башкирии достиг 4,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего увеличилось производство электрооборудования (55,9%). Рост производства транспортных средств и оборудования (не считая автотранспорта) составил 52,1%. Объем обработки древесины увеличился на 44,3%. В сфере производства нефтепродуктов рост относительно аналогичного периода 2018 года — 18,4%. Наибольший спад — в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. Падение составило 26,1—26,9%, сообщает Башкортостанстат.



Напомним, ранее власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей подписали соглашение о создании Уральского промышленного кластера.

