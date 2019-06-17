Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил сбора и переработки мусора
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Согласно документу, за несоблюдение этих требований граждан будут штрафовать в размере 2—3 тысяч рублей, а юридическим лицам придется выплачивать 250—350 тысяч рублей штрафа. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа для граждан вырастет до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 550 тысяч.
Кроме того, штрафы за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства для граждан составят 14 тысяч рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести административную ответственность для тех, кто уклоняется от заключения договоров с регоператорами по обращению с мусором.
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