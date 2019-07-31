Специалисты предложили разделить потребкорзину на мужскую и женскую — СМИ

ФИЦ питания и биотехнологии предложил сделать разным состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста. Соответствующие предложения были направлены в Роспотребнадзор и Минздрав.

Сейчас стоимость потребительской корзины рассчитывается для трудоспособных, пенсионеров и детей. ФИЦ питания предложил разделить россиян на следующие группы мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет.

Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Увеличено количество свежих фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и овощей (9–33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля.

Согласно расчетам "Известий", для мужчин потребкорзина на месяц будет стоить 16 тыс. рублей, для женщин — 13,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 13,2 тыс. рублей. Для детей 7-15 лет корзина обойдется в 14,9 тыс. рублей, 4-6 лет — 10,3 тыс. рублей, 1-3 лет — 8,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что закон о новой потребительской корзине может начать действовать в 2021 году.

