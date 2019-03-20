Закон о новой потребительской корзине может начать действовать в 2021 году

Законопроект о новой потребительской корзине внесут в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года, сообщает «Российская газета».

Планируется, что нововведения вступят в силу 1 января 2021 года. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Сейчас потребкорзина дорабатывается.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пояснил, что в случае принятия законопроекта о потребкорзине в весеннюю сессию 2020 года регионы смогут сформировать свой бюджет на 2021 год с учетом изменений. Топилин также добавил, что прийти к консенсусу по всем параметрам нового закона необходимо в текущем году.