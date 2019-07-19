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В России могут начать выдавать субсидии на первоначальный взнос по ипотеке

10:20, 19.07.2019
В России могут начать выдавать субсидии на первоначальный взнос по ипотеке
Фото: pixabay.com

Правительств РФ рассмотрит возможность предоставления гражданам однократной субсидии на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке.

Поручение проработать данный вопрос дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Кабмин должен подготовить доклад до 1 сентября текущего года, после чего отчитаться перед главой государства.

Напомним, ранее Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям. Кроме того, в конце июня Банк России сообщил о снижении ставок по ипотеке.

Общество
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