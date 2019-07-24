Госдума РФ приняла закон о стабилизации цен на бензин

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

Нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).

При этом устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

С 1 августа текущего года предлагается ввести демпфирующий механизм в отношении авиационного керосина, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сильно ограничивать рост цен на бензин не стоит, так как это негативно скажется на развитии нефтепереработки в стране.

