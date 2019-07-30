Житель Башкирии попытался сдать восьми казанцам несуществующую квартиру

Житель Республики Башкортостан подозревается в серии мошенничеств. Он обманул восемь горожан под предлогом сдачи жилья в аренду, сообщает пресс-служба МВД по Казани.

Как следует из материалов дела, с августа по октябрь 2018 года подозреваемый размещал на одном из сайтов объявление о сдаче жилья в аренду, указав свой номер телефона. Потенциальных клиентов он просил внести залог за квартиру от 3000 до 4900 рублей, объясняя это тем, что квартира пользуется спросом. Невозможность встречи молодой человек объяснял тем, что находится в командировке и приедет в Казань через несколько дней. Потерпевшие переводили предоплату ему на электронный кошелек, после чего арендодатель переставал выходить на связь.

Подозреваемого задержали по месту жительства в ноябре прошлого года. Оперуполномоченные доставили его в Казань. Свою вину парень полностью признал и пояснил, что специально перед тем, как совершать преступления, изучил закон и просил у потерпевших определенную сумму, не превышающую 4900 рублей. Такие действия подпадают под ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание за которое — лишение свободы сроком только до двух лет.

Ранее в Казани были задержаны мошенники, которые продавали поддельные золотые монеты с изображением Николая II.