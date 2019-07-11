В Казани задержаны мошенники, продавшие поддельные монеты с изображением Николая II

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Татарстану

Полицейские в Казани выявили факт мошенничества с продажей поддельных золотых монет.

Инцидент произошел 6 июля. К прохожему на улице подошли незнакомцы и представились сотрудниками стройки. Пояснив, что во время раскопок им удалось обнаружить большое количество старинных монет, они предложили продать их.

Злоумышленники вместе с местным жителем пошли к ювелиру, которому предъявили всего одну монету. Специалист подтвердил ее подлинность — это была золотая коллекционная монета с изображением Николая II от 1889 года.

Потерпевший согласился выкупить все остальные 183 «золотых червонца» у незнакомцев и заплатил за них 150 тысяч рублей. Позже он обнаружил, что все экземпляры являются копиями, изготовленными из различных сплавов, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались 26-летний уроженец Астраханской области и 30-летний житель Калмыкии, которые признали свою вину.

Мужчины пояснили, что копии монет царского времени приобрели на Садовом рынке в Москве. Цена одного экземпляра, по их словам, составила 30 рублей.

В настоящее время по данному факту ведется следствие. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции считают, что жертвами предполагаемых злоумышленников могли стать и другие горожане.

Напомним, ранее пользователи соцсетей рассказали о цыганах, продающих в России «биткоины» на улице. Причем мошенники выдавали за криптовалюту сувенирные монеты.