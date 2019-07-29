В Красноярском крае и Иркутской области из-за пожаров установили режим ЧС

На всех территории Иркутской области и Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Частично этот режим также ввели в Бурятии.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, природные пожары прогнозировались на территории 38 субъектов. «Особый противопожарный режим» действует на всей территории 24 субъектов, в 23-х — частично.

Наиболее тяжелая ситуация по пожарам при этом сложилась в названных выше Красноярском крае, Иркутской области, а также в Якутии.

В Иркутской области параллельно с этим сложилась тяжелая ситуация с паводком. Как ранее писало «Реальное время», из зоны подтопления эвакуировали более тысячи человек. Однако в МЧС РФ заявили, что «уровни воды не превышают среднемноголетние значения, подтопленные населенные пункты освобождены от воды».