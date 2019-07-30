Каждый четвертый россиянин заявил об ухудшении материального положения

Чуть меньше четверти россиян (24%) обратили внимание, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось.

Это показывают данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». 67% опрошенных заявили, что их благосостояние за этот период почти не изменилось. С позитивными изменениями в своей жизни столкнулись 8% сограждан.

12% участников опроса признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

Напомним, ранее Росстат заявил о росте уровня бедности.