Росстат заявил о росте уровня бедности

В первом квартале 2019 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 20,9 млн человек и достигла, таким образом, 14,3% населения.

За аналогичный период прошлого года уровень бедности в России составлял 13,9%, или 20,4 млн человек. В Росстате увеличение значения объясняют «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». Так, величина прожиточного минимума выросла на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%. Информация размещена на официальном портале Росстата.

Напомним, ранее Татарстан вошел в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения.