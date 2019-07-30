В России в два раза выросло число проблемных объектов долевого строительства

С начала 2019 года в России число проблемных объектов долевого строительства увеличилось в два раза.

Очевидно, что выросло и число обманутых дольщиков. Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка. «Требуют глубокого анализа причины увеличения вдвое в первом полугодии числа проблемных объектов долевого строительства, с 894 до 1845, и на 6 тысяч обманутых граждан, с 38,7 тысячи до 44 тысячи», — заявил он на заседании коллегии в Генпрокуратуре. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что обманутым дольщикам собираются предлагать готовое жилье вместо долгостроя.