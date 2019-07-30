Студент казанского IT-лицея разработал беспилотник для выявления лесных пожаров

Студент казанского IT-лицея КФУ разработал и презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров. Аппарат полностью изготавливается на 3D-принтере. Разработка была представлена полномочному представителю президента РФ в Поволжье Игорю Комарову на молодежном форуме «iВолга-2019», сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Беспилотник оснащен телекамерой и может находить места с повышенной температурой, а также способен обрабатывать изображение на микрокомпьютере и отправлять его в МЧС. Главной особенностью разработки является то, что при необходимости в дальнем регионе России ее можно будет распечатать на месте. Необходимы только электроника и файлы для печати.

«Реальное время» уже сообщало о том, что смог от пожаров в сибирских лесах достиг Казани и Набережных Челнов. Теперь дым может дойти и до Аляски.