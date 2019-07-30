Мэрия Казани раскрыла перечень новых светофоров

В мэрии Казани рассказали о планах установить в городе 12 новых светофоров. Также исполком сообщил, где именно они появятся.

Объекты с кнопкой вызова планируется разместить в следующих точках:

около дома №10 по ул. Академика Павлова,

ул. Габдуллы Тукая, 2, к.1,

у остановок «Ул. Серова» по улице Серова,

у остановок «Жилой массив Восточный» по улице Кул Гали,

на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Петербургской,

на Горьковском шоссе, 47 (около магазина «Факел»).

Транспортные светофоры будут установлены на пересечении улиц:

Боевой и Набережной,

Нурихана Фаттаха и Тансык,

Нурихана Фаттаха и Айрата Арсланова,

Братьев Батталовых и Медицинской,

Академика Губкина и Зур Урам.

Мигающий светодиодный светофор (Т-7) появится на улице Центральной в жилом массиве Салмачи, передает пресс-служба мэрии.

Также до конца года 12 светофорных объектов будут реконструированы и доустановлены, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Дополнительные секции появятся на светофорных объектах на пересечении улиц Достоевского и Товарищеской, Маршала Чуйкова и Мусина, Маршала Чуйкова и Адоратского.

Пешеходные светофоры будут доустановлены на пересечении улиц Тэцевской и Белинского, Карла Маркса и Муштари, Короленко и Гагарина, Чистопольской и Меридианной.

Реконструкция светофорных объектов будет произведена на пересечении улиц Беломорской и Челюскина, Айдарова и Лукина, Гагарина и Короленко, Братьев Касимовых и Рихарда Зорге, Большой Красной и Гоголя.