С Сибайского горно-обогатительного комбината через суд хотят взыскать 18 млн рублей

ООО «Росэнергосистемы» (Санкт-Петербург) подало исковое заявление в отношении АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» (Башкирия, Сибай).

Сумма исковых требований — 18 041 527,33 рубля. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Напомним, в начале июля в башкирский Сибай для исследования карьера приезжали эксперты постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. С декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело к постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу.

