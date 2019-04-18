СПЧ назвал предполагаемую причину образования смога в Сибае

Совет по правам человека при президенте РФ раскрыл свою позицию по смогу в Сибае. Пресс-служба совета опубликовала содержание обращения к властям Башкирии.

Среди перечисленных пунктов упоминается и возможная причина тления руды в карьере.

«Одна из возможных причин возникновения пожара в месторождении «Новый Сибай» — отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы», — говорится в сообщении СПЧ.

Общественники подчеркивают: процесс тления мог начаться задолго до того, как ситуация стала известной.

Отмечаются и проблемы ликвидации очагов тления. Карьер подтоплен, но выше уровня воды еще остаются отдельные очаги. Выявлены недостатки в проекте подтопления — не указаны места расположения и размеры очагов тления.

Также СПЧ призвал привлечь специалистов федерального уровня к оценке риска для здоровья горожан.

Ранее в УГМК заявляли, что подтопление Сибайского карьера продолжится в конце апреля.