В Сибай приехали эксперты постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ

В башкирский Сибай для исследования карьера прибыли эксперты постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Они уже провели часть работ утром, другая часть будет выполнена сегодня вечером, после захода солнца. Это делается для исключения его влияния на нагрев бортов и пород в карьере.

«Окончательные итоги, выводы и рекомендации будут не ранее чем завтра вечером, после обработки всех данных — координат, высот, температур и прочих результатов работы», — говорится в сообщении группы «Сибай, дыши!".

Напомним, что с декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело к постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу. Карьер стали заливать водой только в марте и продолжают до сих пор.

14 июня Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала, которые пытались оспорить решение Сибайского городского суда, признавшего предприятие виновным в загрязнении воздуха в Сибае.