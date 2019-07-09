В Сибай приехали эксперты постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ
В башкирский Сибай для исследования карьера прибыли эксперты постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.
Они уже провели часть работ утром, другая часть будет выполнена сегодня вечером, после захода солнца. Это делается для исключения его влияния на нагрев бортов и пород в карьере.
«Окончательные итоги, выводы и рекомендации будут не ранее чем завтра вечером, после обработки всех данных — координат, высот, температур и прочих результатов работы», — говорится в сообщении группы «Сибай, дыши!".
Напомним, что с декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело к постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу. Карьер стали заливать водой только в марте и продолжают до сих пор.
14 июня Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала, которые пытались оспорить решение Сибайского городского суда, признавшего предприятие виновным в загрязнении воздуха в Сибае.Общество Татарстан
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