МВД официально опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России опубликовало доработанный проект постановления, который включает перечень потенциально опасных пород собак.

Он сокращен с 71 до 13 позиций, сообщается на сайте ведомства.

В перечень потенциально опасных пород собак входят акбаш, булли кутта, американский бандог, бульдог алапахский чистокровный, амбульдог, гуль дог, бразильский бульдог, бэндог, питбульмастиф, северокавказская собака. Кроме того в список включены волко-собачьи гибриды, волкособ и метисы всех перечисленных пород.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Породы, попавшие в список, будет запрещено выгуливать без намордников и поводков. Изначально из было 69.