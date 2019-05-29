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МВД официально опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

20:43, 29.05.2019
МВД официально опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Фото: cs.wikipedia.org

Министерство внутренних дел России опубликовало доработанный проект постановления, который включает перечень потенциально опасных пород собак.

Он сокращен с 71 до 13 позиций, сообщается на сайте ведомства.

В перечень потенциально опасных пород собак входят акбаш, булли кутта, американский бандог, бульдог алапахский чистокровный, амбульдог, гуль дог, бразильский бульдог, бэндог, питбульмастиф, северокавказская собака. Кроме того в список включены волко-собачьи гибриды, волкособ и метисы всех перечисленных пород.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Породы, попавшие в список, будет запрещено выгуливать без намордников и поводков. Изначально из было 69.

Общество
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