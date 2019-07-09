«Росатом» потратит на ликвидацию хранилищ радиоактивных отходов в Чистополе почти 50 млн рублей

Фото: wikipedia.org / Грызунов Андрей Евгеньвич

Госкорпорация «Росатом» объявила тендер на реабилитацию загрязненных радиационными отходами участков в Чистополе. Начальная цена контракта составляет 49,6 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июня по 24 июля. Определить победителя планируется 26 июля, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что на территории часового завода «Восток» было организовано непроектное хранилище радиоактивных отходов. Его площадь составляет 250 кв.м. Еще одно хранилище на 2500 кв.м было обнаружено в Кубасском лесу.

Предполагается, что отходы будут извлечены, отсортированы и переданы ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» для захоронения. А на территории хранилища должна быть проведена сухая дезактивация.

Обследование территории завода «Восток» в Чистополе проводилось еще в 2017 году. В 60-е предприятие наносило на часы светящиеся составы на основе радия-226. Через 30 лет, соответствующие производственные линии вывели из эксплуатации. Все потенциально радиоактивные детали и механизмы были зарыты в котловане, перекрытом бетонными плитами.