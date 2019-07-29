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Минобрнауки поменяет распределение контрольных цифр приема в вузы

18:24, 29.07.2019
Минобрнауки поменяет распределение контрольных цифр приема в вузы
Фото: realnoevremya.ru

Министерство науки и высшего образования России скорректирует распределение контрольных цифр приема в вузы.

Об этом рассказал первый заместитель министра Григорий Трубников на встрече с научной общественностью Кабардино-Балкарии. «Первая корректировка будет в октябре-ноябре этого года. Но хочу сказать, что общее число бюджетных мест не изменилось и не уменьшилось», — обратил внимание Трубников. Он подчеркнул, что государство не снизило долю бюджетных мест в вузах, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что российским выпускникам могут добавить баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы.

ОбществоОбразование
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