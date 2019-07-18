Российским выпускникам могут добавить баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы

Министерство культуры РФ выступает за идею введения дополнительных баллов к ЕГЭ за дипломы художественных и музыкальных школ. Предполагается, что эти баллы будут добавлять при поступлении в творческие вузы.

Соответствующие предложения направлены в Минобрнауки РФ. Сейчас абитуриент, кроме результатов ЕГЭ, может представить в вуз портфолио индивидуальных достижений. За них по решению учебного заведения абитуриент может получить до 10 дополнительных конкурсных баллов.

К достижениям, которые могут принести дополнительные баллы, сейчас относятся золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома с отличием и некоторые другие, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в этом году в Татарстане ЕГЭ на максимально возможные 100 баллов по различным предметам сдал 181 выпускник.

