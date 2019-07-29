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Экономика

В Нижнем Новгороде появился первый центр экспертизы электронной коммерции Wildberries

17:17, 29.07.2019
В Нижнем Новгороде появился первый центр экспертизы электронной коммерции Wildberries
Фото: pixabay.com

Компания Wildberries заявила о начале работы в Нижнем Новгороде первого центра экспертизы электронной коммерции.

Открытие даст возможность производителям региона увеличить свои продажи в онлайн-сегменте, сообщает портал Retail. Центр занимается прямой приемкой товаров от локальных партнеров, откуда они перенаправляются в распределительные комплексы компании. Это позволит существенно снизить затраты поставщиков на собственную логистику.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2019 года продажи онлайн-ретейлера Wildberries составили 85 млрд рублей. Это на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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