Wildberries сообщила о росте продаж почти на 80%

По итогам первого полугодия 2019 года продажи онлайн-ритейлера Wildberries составили 85 млрд рублей. Это на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число покупателей компании во втором квартале увеличилось на 85, сообщает пресс-служба ритейлера. Это объясняется расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов.

Среди наиболее быстро растущих категорий — электроника, оргтехника, зоотовары, продукты питания и инструменты

Ранее в Wildberries сообщили, что иногда сталкиваются с «прощупыванием» своих систем на предмет уязвимостей со стороны злоумышленников, которые хотят украсть данные карт клиентов.