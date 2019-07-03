Новости бизнеса

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Wildberries сообщила о росте продаж почти на 80%

11:33, 03.07.2019
Wildberries сообщила о росте продаж почти на 80%
Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2019 года продажи онлайн-ритейлера Wildberries составили 85 млрд рублей. Это на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число покупателей компании во втором квартале увеличилось на 85, сообщает пресс-служба ритейлера. Это объясняется расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов.

Среди наиболее быстро растущих категорий — электроника, оргтехника, зоотовары, продукты питания и инструменты

Ранее в Wildberries сообщили, что иногда сталкиваются с «прощупыванием» своих систем на предмет уязвимостей со стороны злоумышленников, которые хотят украсть данные карт клиентов.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров