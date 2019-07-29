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Названы города-лидеры по приросту населения в Татарстане за девять лет

16:29, 29.07.2019
Названы города-лидеры по приросту населения в Татарстане за девять лет
Фото: ru.wikipedia.org/ PetarM

В рейтинге городов Татарстана с наибольшим приростом населения за период с 2010 по 2019 год лидером стал Арск. За этот промежуток времени численность населения города увеличилась на 13,3%, следует из данных ЦСИ «Платформа XXI».

Высокий прирост также наблюдается в Лаишево (11,79%) и Мамадыше (9,81%). Казань с приростом населения в 9,48% занимает лишь четвертое место.

В свою очередь, наибольшая убыль населения в исследованных населенных пунктах наблюдается в Бугульме — 6,35%. Значительная убыль населения также зафиксирована в Заинске (4,46%) и Лениногорске (3,36%). Рейтинг основан на данных Татарстанстата.

Напомним, в апреле аналитики называли российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения.

АналитикаОбщество Татарстан
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