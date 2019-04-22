Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами в демографическом рейтинге, составленном «РИА Новости». В этих регионах численность населения за последние 3 год выросла наиболее существенно.

Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях.



Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.



Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).



Отметим, что Татарстан в демографическом рейтинге занял 17-ю позицию, Башкирия расположилась на 36-м месте.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2018 года в Татарстане зафиксировали самый низкий уровень смертности в Приволжском федеральном округе.

