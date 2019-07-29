Средняя температура июля в Татарстане ниже нормы

В Управлении гидрометцентра Татарстана прокомментировали наступившее в республике похолодание. По словам синоптиков, в настоящее время европейская часть России и Западная Сибирь оказались во власти глубокого обширного северного циклона.

— В тыловой части этого циклона с севера и северо-запада вглубь континента опускается холодный и влажный арктический воздух. Начиная с сегодняшнего дня на территории республики установилась холодная дождливая погода. Максимальные температуры воздуха сегодня днем составят 12... 17 градусов. В течение этой недели в Татарстане существенных изменений в погоде не произойдет. Температурный фон ожидается низким: в ночные часы от 5 до 11 градусов, днем +12... 18. Временами ожидаются дожди и сильный западный, северо-западный ветер, — говорится в ответе УГМС РТ на запрос «Реального времени».

Кроме того, метеорологи отмечают, что июль — традиционно самый жаркий месяц и в большинстве случаев среднемесячная температура либо около нормы, либо выше нормы. «В этом июле, с учетом прогноза на последние дни месяца, средняя температура ожидается примерно на 1 градус ниже нормы. Такой температурный режим в июле отмечается достаточно редко: за последние 20 лет в четвертый раз (ранее в 2005, 2006, 2014, 2015 годах)», — подчеркивают специалисты.

Подробнее о том, как страдают фермеры от такой аномальной погоды, читайте в нашем материале.