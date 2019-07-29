Минобороны вернет в армию два подразделения, расформированные при Горбачеве и Сердюкове

Минобороны занимается возвращением в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительных батальонов и понтонно-мостовых полков.

Это должно поднять технические возможности войск в полевых условиях на новый уровень. В этом году в составе ВС РФ уже сформирован собственный ремонтный батальон. Об этом рассказал командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин. Также он сообщил, что в армии недавно появился собственный инженерный полк, «это важно с точки зрения мобильности». Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Большая часть понтонно-мостовых соединений была расформирована по решению Михаила Горбачева. Ремонтно-восстановительные войска стали расформировывать при Анатолии Сердюкове.

Напомним, ранее сообщалось, что минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул».