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Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»

06:00, 02.07.2019
Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»
Фото: uaz.ru

Министерство обороны России до конца текущего года намерено приобрести бронированные пикапы «Есаул» на базе автомобиля УАЗ. Об этом заявил генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро «Техника» Игорь Тулинов.

По его словам, модификация автомобиля уже прошла необходимые государственные испытания и получила положительные отзывы у ведомства.

«В этом году ожидаем контракт на поставку», — цитирует Тулинова «РИА Новости».

Транспортное средство «Есаул»-39461-«Пикап» создано с учетом сирийского опыта, высокой проходимости с форсированным мотором. Автомобиль оснащен турелями для установки пулеметов и гранатометов, а также антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком.

Мощность двигателя машины — 135 лошадиных сил, максимальная скорость — 130 километров в час, запас хода по топливу — 680 километров. Вместимость «Есаула» — четыре человека.

Ранее сообщалось, что российская армия начала получать комплексы дистанционного разминирования «Листва».

ПромышленностьОПК
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