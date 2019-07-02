Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»

Министерство обороны России до конца текущего года намерено приобрести бронированные пикапы «Есаул» на базе автомобиля УАЗ. Об этом заявил генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро «Техника» Игорь Тулинов.

По его словам, модификация автомобиля уже прошла необходимые государственные испытания и получила положительные отзывы у ведомства.

«В этом году ожидаем контракт на поставку», — цитирует Тулинова «РИА Новости».

Транспортное средство «Есаул»-39461-«Пикап» создано с учетом сирийского опыта, высокой проходимости с форсированным мотором. Автомобиль оснащен турелями для установки пулеметов и гранатометов, а также антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком.

Мощность двигателя машины — 135 лошадиных сил, максимальная скорость — 130 километров в час, запас хода по топливу — 680 километров. Вместимость «Есаула» — четыре человека.

Ранее сообщалось, что российская армия начала получать комплексы дистанционного разминирования «Листва».