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Владимира Вавилова пригласили рассказать о работе казанского хосписа с трибуны ООН

12:17, 29.07.2019
Владимира Вавилова пригласили рассказать о работе казанского хосписа с трибуны ООН
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Основателя первого в Казани хосписа Владимира Вавилова пригласили выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.

Письмо Владимиру Вавилову направило Министерство иностранных дел России, сообщает ИА «Татар-информ». Вавилов добавил, что сейчас идет подготовка документов к предстоящему выступлению, которое должно состояться в промежутке с октября по декабрь. «Точной даты пока нет», — подчеркнул Вавилов. Основатель казанского хосписа намерен рассказать о сотрудничестве с иностранными коллегами. Опытом медучреждения интересуются специалисты из Англии, США, Франции, Германии.

Напомним, ранее главе фонда им. Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову вручили государственную награду.

ОбществоМедицина Татарстан
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