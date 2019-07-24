Главе фонда им. Анжелы Вавиловой вручили государственную награду

Сегодня председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов был поощрен благодарностью президента Татарстана.

— Радует, что нашу работу замечают, что не зря трудимся. Работаем на благо жителей Татарстана. Думаю, что даже упоминание фонда и хосписа дает силы, чтобы улучшать качество жизни татарстанцев своей работой, — цитирует Вавилова ИА «Татар-информ».

Церемония прошла в казанском Кремле, где председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил выдающимся татарстанцам госнаграды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане на паллиативную помощь одному ребенку необходимо не менее 4 тысяч рублей в сутки.