На трех водоемах в Уфе запретили купание

Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии заявил об опасности купания на трех водоемах в Уфе. Пробы воды, взятые в этих водоемах, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Речь идет об озере Глубоком (Демский район), озере Максимовском (Калининский район), реке Белой (у Затонского моста, Ленинский район), сообщает Управления гражданской защиты Уфы. Отметим, что пляж «Солнечный» на реке Белой входит в перечень разрешенных республиканским МЧС пляжей, двух других водоемов в этом перечне нет.

По состоянию на 26 июля в Башкирии с начала купального сезона погибли 26 человек, семь из которых дети.

