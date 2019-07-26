В Башкирии с начала купального сезона утонули 26 человек

В Республике Башкортостан с начала купального сезона погибли 26 человек, семь из которых дети. Об этом на пресс-конференции в Уфе рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

По его словам, на сегодняшний день поступило 84 сообщения о происшествиях на воде. По 50 из них проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Всего в 2019 году в Башкортостане открыто на девять оборудованных пляжей больше, чем в 2018 году. На данный момент действуют 77 пляжей. Кроме того, освидетельствованы и допущены к эксплуатации 18 пляжей в детских оздоровительных лагерях.

С населением проводятся беседы по безопасному нахождению на воде. Всего задействовано 868 профилактических групп Федеральной противопожарной службы.

Напомним, что 25 июля в Бураевском районе Башкирии двое местных жителей утонули во время купания на озере.

