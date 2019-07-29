КАМАЗы оснастят почтой от Mail.ru

Российская Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему грузовиков КАМАЗ, производимых одноименной татарстанской компанией.

Машины с системой начнут выпускаться с осени 2019 года. С помощью внедренного в нее сервиса водители смогут оплатить штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, связь или отправить денежный перевод.



В Mail.ru отметили, что интерфейс сервиса почти аналогичен мобильному, поскольку в нем будут те же функции, включая использование нескольких аккаунтов и управление рассылками, пишет «Коммерсант».



Ранее стало известно, что в России специалисты «научат» электромобили и велосипеды издавать рев КАМАЗа.