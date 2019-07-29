В Грузии десятки тысяч человек вышли на митинг за сближение с Россией

Митинг за сближение с Россией прошел накануне в грузинском городе Батуми. По данным организаторов митинга, партии «Альянс патриотов Грузии», на него пришли от 25 до 30 тысяч человек.

Митинг состоялся на центральной площади города. Демонстранты принесли с собой флаги Грузии и атрибутику партии, но также и флаги Евросоюза: как объясняет ТАСС, «Альянс патриотов Грузии» выступает как за налаживание отношений с РФ, так и за полноценное партнерство с Евросоюзом.

Выступавшие на митинге грузинские политики высказались за «широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам» с Россией, а также осудили заявления оппозиционных партий, которые критикуют «Альянс патриотов Грузии» за пророссийские заявления.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

После инцидента на грузинском ТВ, когда ведущий оскорбил президента России Владимира Путина, Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии. Однако Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

