Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,65 рубля

На прошлой неделе Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до уровня в 7,25%. Главная причина снижения — это продолжающееся замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7%. В ЦБ отмечают, что инфляцию сдерживает негативная динамика потребительского спроса. Также велико сдерживающее влияние и временных факторов, таких как укрепление рубля и т. д. На фоне решения регулятора курс доллара к рублю повысился до отметки в 63,35 руб./долл.

После решения регулятора аналитики изменили свои прогнозы по ставке. Теперь закладывается одно понижение ставки до конца года на 25 б.п. (скорее всего, в сентябре) и одно понижение ставки в начале 2020 года на 25 б.п. до уровня в 6,75%.

Это связано с тем, что Банк России изменил прогноз перехода к нейтральной денежно-кредитной политике с середины 2020 года на его первую половину, а также объявил о возможности снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний.

Что касается прогноза на текущую неделю, то она определит настрой финансовых рынков на второе полугодие текущего года. Это связано с тем, что ФРС США будет принимать решение по процентной ставке. По нашим прогнозам, регулятор снизит значение процентной ставки впервые более чем за десятилетие на фоне опасений о замедлении экономического роста (2,1%) и слабой инфляции (1,8%).

Ожидаем, что ставка будет снижена на 25 б.п. до уровня в 2—2,25%. Вероятно, комментарии регулятора относительно необходимости дальнейшего снижения ставки вызовут всплеск аппетита инвесторов к рисковым активам.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 62,85—63,65 руб./долл.