В Казани начали внедрять «умные» котельные

АО «Казэнерго» и компания «Данфосс» начали реализовывать пилотный проект по внедрению «умных» тепловых сетей от котельной «Зеленая, 1». Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

От «умной» котельной все параметры работы тепловой сети будут передаваться в центральный диспетчерский пункт, что по мнению компании, ускорит реагирование при возникновении любых внештатных ситуаций.



Всего за 5 лет «Казэнерго» инвестирует в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно не менее 150 млн рублей. Эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий составляет 12—14 млн рублей в год.

Ранее в Татарстане появились передвижные котельные.