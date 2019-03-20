В Татарстане появились передвижные котельные

В Татарстане появились две мобильные котельные установки мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт. Об этом сообщил генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг» Нияз Ситдиков.

По его словам, передвижные котельные куплены по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. На их приобретение было выделено 21 млн рублей.

Ситдиков отметил, что каждая котельная может отапливать 5—10 многоквартирных домов в зависимости от температуры воздуха. В случае возникновения аварийных ситуаций ее смогут в течение 1,5—2 часов доставить в любой район Татарстана, передает ИА «Татар-информ».

Необходимость в покупке мобильных котельных возникла после того, как в марте прошлого года в Казани обрушилось здание котельной по ул. Портовой, 17. Без тепла остались 1 589 человек.