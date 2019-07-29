В мэрии Казани назвали цель нового генплана города

Первый заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова на деловом понедельнике заявила, что цель нового генплана города — исключить маятниковую миграцию.

По ее словам, все обращения, поступившие по поводу исправленного варианта генплана, будут рассмотрены.

Ранее сообщалось, что с 29 июля по 1 августа пройдет дополнительное обсуждение исправленного проекта генплана Казани. Чтобы участвовать в интернет-обсуждении исправленной версии проекта генплана, казанцам необходимо зарегистрироваться в ЕСИА. Неподготовленным к интернет-обсуждению помогут оставить свои замечания волонтеры в здании Управления на ул. Груздева, 5.