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В мэрии Казани назвали цель нового генплана города

08:25, 29.07.2019
В мэрии Казани назвали цель нового генплана города
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Первый заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова на деловом понедельнике заявила, что цель нового генплана города — исключить маятниковую миграцию.

По ее словам, все обращения, поступившие по поводу исправленного варианта генплана, будут рассмотрены.

Ранее сообщалось, что с 29 июля по 1 августа пройдет дополнительное обсуждение исправленного проекта генплана Казани. Чтобы участвовать в интернет-обсуждении исправленной версии проекта генплана, казанцам необходимо зарегистрироваться в ЕСИА. Неподготовленным к интернет-обсуждению помогут оставить свои замечания волонтеры в здании Управления на ул. Груздева, 5.

ОбществоВласть Татарстан
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