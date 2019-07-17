Обсуждение исправленного проекта генплана Казани начнется 29 июля

Фото: Инна Серова

Всего четыре дня, с 29 июля по 1 августа, отводится на дополнительное обсуждение исправленного проекта генплана Казани. Об этом сообщила на проходящей сейчас пресс-конференции начальник городского Управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина.

К обсуждению допускаются только жители Казани и собственники зданий и помещений, расположенных в Казани.

Завтра доработанный проект генплана опубликуют в сборнике документов и правовых актов на сайте исполкома Казани. Чтобы участвовать в интернет-обсуждении исправленной версии проекта генплана, казанцам необходимо зарегистрироваться в ЕСИА. Неподготовленным к интернет-обсуждению помогут оставить свои замечания волонтеры в здании Управления на ул. Груздева, 5.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство РФ не согласовало проект генплана Казани.

