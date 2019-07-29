В Казани зафиксировали необычную пробку на проспекте Победы и улице Академика Арбузова

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В Казани зафиксировали необычно сложную пробку на проспекте Победы и улице Академика Арбузова, от Аграрной улицы до Сибирского тракта. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор составляет 3,3 км. В пробке можно потерять 32 минуты, что на 22 минуты больше обычного.

В целом по состоянию на 8.10 пробки в Казани составляют 4 балла.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером самой длинной пробкой Казани стал затор от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта. Скопление машин растянулось на 4,4 км.