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Крупнейшая пробка Казани на 4,4 км продержалась более 2 часов

19:49, 26.07.2019 1
Крупнейшая пробка Казани на 4,4 км продержалась более 2 часов
Фото: yandex.ru/maps / скриншот

В пятницу вечером самой длинной пробкой Казани стал затор от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта. Скопление машин растянулось на 4,4 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка продержалось 2 часа и 10 минут. Пик же пришелся на 18:30.

На выездах из города до сих пор наблюдаются проблемы с трафиком.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что является обычным показателем на этой неделе.

Среди крупнейших также пробки на улице Мира (2,8 км), дороге через Лебяжье (2,8 км), улицах Бурхана Шахиди, Саид-Галеева и Кировской дамбе (2,6 км), улице Боевой (2,5 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:31
    Эту трассу реконструировали в 2010 году. Что будем делать дальше ?
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