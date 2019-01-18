В Госдуме предложили запретить списание средств с неактивных электронных кошельков

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложил запретить списание средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов.



Поводом для этого стали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств. Анализ жалоб на сайте Banki.ru показал, что потребители теряли от 100 до 15 000 рублей. Списывание происходило с кошельков «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Деньги». Во всех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, условие которой было «спрятано» между других пунктов оферты.

Как сообщает «Коммерсант», к инициативе Аксакова может подключиться ЦБ. Регулятор заявил, что «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».