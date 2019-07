Макгрегор признал попытку сжульничать в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор признался, что нанес Хабибу Нурмагомедову запрещенный удар во время борьбы в партере.

«Херб [Дин] должен был проверить глаз Хабиба, после того как я ударил его коленом», — написал спортсмен в Twitter.

Herb should have checked on Khabibs eyeball after I kneed it full wack from bottom as well. I used the mount defense leg as a spring board right into the eye socket. But I was to crafty with it and got away Scotty.

I call it the big poppa pump into the eyeball. And your brothers