Татарстанский комитет по охране памятников заплатит за проекты реставрации пяти объектов до 10 млн рублей

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана объявил тендер на разработку проектов по реставрации мечети, двух церквей и двух мельниц. Начальная стоимость контракта составляет 10 млн рублей.

Заявки принимаются с 26 июля по 7 августа. Аукцион планируется провести 9 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о мечети XVIII—XIX веков (Кукморский район, д. Асан-Елга), церкви конца XIX века (Алексеевский муниципальный район, д. Приозерная), церкви XVIII—XIX веков (Буинский район, с. Большое Фролово), а также водяной и ветряной мельницах XIX века (Балтасинский район, с. Янгулово, д. Алан).

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстанская митрополия нашла 300 храмов под реставрацию.

