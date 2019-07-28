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Дым от пожаров в Сибири дошел до Казахстана

14:11, 28.07.2019
Дым от пожаров в Сибири дошел до Казахстана

Метеорологи Казахстана сообщили, что шлейф от пожаров в Сибири накрыл часть территории страны.

По данным ведомства, дым покрывает Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

При этом в Казгидромете подчеркивают, что в ряде областей «сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе». В них наблюдается дымка.

Напомним, что дым от пожаров в Сибири распространяется не только на юг. Основная часть шлейфа двинулась на запад и накрыла Башкирию и Татарстан.

Общество
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