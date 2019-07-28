«Союзмультфильм» опроверг подготовку 3D-мультфильмов про Чебурашку и попугая Кешу

У киностудии «Союзмультфильм» нет в планах выпускать 3D-версии классических мультфильмов про Чебурашку и попугая Кешу. Об этом сообщила PR-директор студии Анна Усачева.

Усачева добавила, что студия действительно развивает производство 3D-мультфильмов, в том числе при помощи технологии захвата движения (Motion capture). В рамках этой работы создавались модели известных персонажей, но исключительно с маркетинговыми целями.

«Речи о создании новых мультфильмов с этими героями в 3D сейчас не идет», — приводит слова Усачевой «РИА Новости».

Как добавляют «Известия», 27 июля художник-постановщик студии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры «Таврида 5.0» заявил, что самые известные мультипликационные персонажи уже существуют в 3D «про запас».

Напомним, в сентябре «Союзмультфильм» взыскал 1 млн рублей с производителя мороженого за использование образов героев «Простоквашино» на упаковках.